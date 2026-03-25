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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickbetrüger unterwegs

Neuss / Meerbusch (ots)

Am Montag (24.03.), gegen 16 Uhr, klingelten zwei Unbekannte an einer Wohnungstür einer Neusserin. Die lebensältere Dame öffnete die Tür und die Tatverdächtigen gaben an, dass sie das Internet überprüfen müssten. In der Wohnung an der Vockrather Straße hielt sich ein Tatverdächtiger mit der Dame im Wohnzimmer auf und der zweite Unbekannte begab sich in ein anderes Zimmer. Nachdem die Männer die vermeintliche Prüfung durchgeführt hatten, verließen diese die Wohnung. Die Neusserin bemerkte im Nachgang, dass Schmuck entwendet wurde.

Beiden Tatverdächtige seien circa 175 bis 180 Zentimeter groß und hatten kurze, dunkle Haare.

Ebenso am Montag, gegen 14:40 Uhr, gab sich ein Unbekannter am Brühler Weg in Meerbusch als vermeintlichen Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Der Tatverdächtige müsse einen Wasserzähler ablesen und ging dafür mit der Meerbuscherin in ihren Keller. Als die Dame den Mann zur Tür brachte, sei sie ihr Haus abgegangen und konnte im Schlafzimmer einen weiteren Unbekannten feststellen. Dieser verließ daraufhin das Haus. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Mann, welchen die Dame im Schlafzimmer antreffen konnte, sei circa 185 Zentimeter groß, um die 25 Jahre alt und hatte schwarze kurze Haare. Der erste Unbekannte sei circa 175 Zentimeter groß, ebenfalls um die 25 Jahre alt und hatte eine korpulentere Statur sowie schwarze lockige Haare.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

   Allgemeine Verhaltenstipps bei Trickbetrug an der Haustür:
   - Lassen Sie keine Fremden unangemeldet in Ihre Wohnung!
   - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben
     Sie keine Türsperre, sprechen Sie durch die geschlossene Tür!
   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst 
     bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt
     wurden!
   - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, wie z. B. einem 
     Wasserrohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei den 
     Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach!
   - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren 
     Sie einen späteren Termin!
   - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110,
     wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!
(-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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