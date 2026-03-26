Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ostereieraktion der Polizei

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Neuss (ots)

Vor dem DRK Kindergarten in Neuss-Erfttal überwachte die Polizei Rhein-Kreis Neuss am Donnerstag, 26. März, den Verkehr. Besonderes Augenmerk wurde auf die gefahrene Geschwindigkeit gelegt. Auch wurde kontrollierte, ob alle Fahrzeuginsassen ordnungsgemäß angeschnallt waren.

Für alle, die sich an die Verkehrsregeln hielten, gab es eine kleine Überraschung - denn die Kindergartenkinder hatten etwas vorbereitet: Für die rücksichtsvollen Verkehrsteilnehmer gab es ein selbst gestaltetes Osterbild mit einer Dankesbotschaft sowie ein fröhlich gefärbtes Osterei. Darüber freuten sich nicht nur die Verkehrsteilnehmer - auch die Mädchen und Jungen waren begeistert von der Zusammenarbeit mit der Polizei sowie der an der Aktion ebenfalls beteiligten Verkehrswacht.

Im Anschluss zog die Leiterin der Verkehrssicherheitsberatung Polizeihauptkommissarin Daniela Luppus ein positives Fazit zur gemessenen Geschwindigkeit: "Alle Verkehrsteilnehmer haben sich erfreulicherweise an die Geschwindigkeit gehalten. Jedoch konnten wir dieses Jahr bei der Aktion außergewöhnlich oft feststellen, dass viele Kinder im Fahrzeug nicht richtig oder sogar gar nicht angeschnallt waren."

Kinder bis zum 12. Lebensjahr oder einer Körpergröße von 150 Zentimeter müssen in einem Fahrzeug in einem geeigneten Kindersitz gesichert sein - auch bei kürzeren Fahrten, denn Kinder tragen aufgrund ihrer Vulnerabilität ein viel höheres Risiko, auch schon bei kleineren Verkehrsunfällen, schwer verletzt zu werden. Die Fahrerin oder der Fahrer sind dazu verpflichtet Sorge zu tragen. Sollte das Kind gar nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschnallt sein, zieht das Konsequenzen nach sich. Je nach Verstoß droht ein Verwarngeld oder ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

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