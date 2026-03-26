Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz für Verkehrssicherheit

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Sonntag, den 22. März 2026, führte die Ermittlungsgruppe TRuP (Tuner-, Raser- und Poser) in der Zeit von 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr einen gezielten Sondereinsatz mit dem Schwerpunkt "Tuner-, Raser- und Poserszene" durch.

Die Einsatzmaßnahmen erstreckten sich auf die Stadtgebiete Jüchen, Dormagen sowie Neuss. Im Rahmen der intensiven Kontrolltätigkeiten wurden insgesamt rund 20 Fahrzeuge sowie etwa 25 Personen überprüft. Es konnten mehrere Verkehrsverstöße festgestellt werden.

Zwei PKW wurden aufgrund erheblicher technischer Mängel sichergestellt. Insbesondere wiesen beide Fahrzeuge unzulässig veränderte sowie deutlich zu laute Abgasanlagen auf. Da diese Umbauten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, wurden die Fahrzeuge sichergestellt. Diese werden in den kommenden Tagen durch einen unabhängigen Gutachter geprüft.

Bei zwei Motorradfahrern wurden erhebliche Mängel an ihren Motorrädern festgestellt, so dass einem Fahrer sogar die Weiterfahrt untersagt werden musste. Sie müssen sich jetzt in einem Ordungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Die Polizei stellte zahlreiche weitere Verkehrsverstöße fest, ahndete diese mit fälligen Verwarngeldern oder leitete entsprechende Ordungswidrigkeitenverfahren ein.

Nicht abgenommene bauliche Veränderungen an Kraftfahrzeugen können sich auf die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge auswirken. Fahreigenschaften könnten sich verändern, Bremswege verlängern und unsachgemäße Anbauten herunterfallen und dadurch zur Gefahr aller Verkehrsteilnehmenden werden. Daher wird die Polizei, so wie in diesem Einsatz auch, weiterhin konsequent gegen illegales Tuning und gefährliches Fahrverhalten vorgehen. Die Sicherheit im Straßenverkehr aller Personen soll so weiter erhöht werden, die Anzahl an Verkehrsunfällen reduziert und deren Folgen minimiert werden.

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