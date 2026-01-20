Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuerwehr rettet eine Person nach Verkehrsunfall auf der A 448

Bochum (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:50 Uhr ereignete sich auf der A 448 zwischen dem Autobahnkreuz Bochum/Witten und der Anschlussstelle Witten ein Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw sowie ein Lkw beteiligt waren. Der Fahrer eines der beiden Pkw wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Anschließend erfolgten die medizinische Erstversorgung durch einen Notarzt sowie durch eine Rettungswagenbesatzung. Der Patient wurde im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des beteiligten Lkw blieb unverletzt. Auch die beiden Insassen des zweiten Pkw erlitten keine schweren Verletzungen und konnten nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst am Einsatzort verbleiben. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die A 448 in Fahrtrichtung Dortmund zeitweise vollständig gesperrt. Zur Unfallursache hat die Autobahnpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

