Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Zimmer eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Dienstagabend (07.04.2026) in ein Zimmer einer Wohnung an der Katharinenstraße eingebrochen. Eine Nachbarin beobachtete gegen 20.00 Uhr, wie die drei Unbekannten die Tür zu einem Zimmer in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aufbrachen und es durchwühlten. Sie erbeuteten Taschen, Bargeld und eine Kamera im Wert von mehreren Hundert Euro. Unter den Unbekannten war eine Frau, um die 40 Jahre mit blonden langen Haaren. Sie trug einen orangenen Kapuzenpullover und eine dunkle Leggins. Ein Komplize war etwa 180 Zentimeter groß, 30 bis 40 Jahre alt, hatte einen schwarzen Vollbart, kurze dunkle Haare und ein Tattoo im Nackenbereich. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und hatte eine dicke Statur. Die dritte unbekannte Person war ebenfalls männlich, etwa 180 Zentimeter groß, hatte einen schwarzen Vollbart und trug eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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