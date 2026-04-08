PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Zimmer eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Dienstagabend (07.04.2026) in ein Zimmer einer Wohnung an der Katharinenstraße eingebrochen. Eine Nachbarin beobachtete gegen 20.00 Uhr, wie die drei Unbekannten die Tür zu einem Zimmer in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aufbrachen und es durchwühlten. Sie erbeuteten Taschen, Bargeld und eine Kamera im Wert von mehreren Hundert Euro. Unter den Unbekannten war eine Frau, um die 40 Jahre mit blonden langen Haaren. Sie trug einen orangenen Kapuzenpullover und eine dunkle Leggins. Ein Komplize war etwa 180 Zentimeter groß, 30 bis 40 Jahre alt, hatte einen schwarzen Vollbart, kurze dunkle Haare und ein Tattoo im Nackenbereich. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und hatte eine dicke Statur. Die dritte unbekannte Person war ebenfalls männlich, etwa 180 Zentimeter groß, hatte einen schwarzen Vollbart und trug eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 14:00

    POL-S: Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (05.04.2026) einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der sich zuvor an einer Auseinandersetzung im Bereich des Rotebühlplatzes beteiligt und gegen seine Festnahme Widerstand geleistet haben soll. Der 20-jährige Tatverdächtige geriet gegen 02.10 Uhr mit zwei gleichaltrigen Männern in ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 13:55

    POL-S: Wohnungsbrand

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagabend (03.04.2026) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Haldenrainstraße ein Feuer ausgebrochen. Anwohner entdeckten das Feuer im ersten Obergeschoss gegen 20.00 Uhr und setzten den Notruf ab. Die Brandwohnung wurde durch das Feuer unbewohnbar. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer im Bereich eines Stromverteilerkastens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren