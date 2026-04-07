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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagabend (03.04.2026) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Haldenrainstraße ein Feuer ausgebrochen. Anwohner entdeckten das Feuer im ersten Obergeschoss gegen 20.00 Uhr und setzten den Notruf ab. Die Brandwohnung wurde durch das Feuer unbewohnbar. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer im Bereich eines Stromverteilerkastens ausgebrochen sein. Der 42-jährige Bewohner war bei Ausbruch des Brandes offenbar nicht in der Wohnung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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