Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen und Bauschuttcontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen /-Mühlhausen /-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstag (02.04.2026) und Samstag (04.04.2026) Mülltonnen in der Schrozberger Straße, der Hans-Vaut-Straße, der Adalbert-Stifter-Straße, der Düsseldorfer Straße und der Gundelsheimer Straße anzündet.

An der Schrozberger Straße zündeten die Täter am Donnerstagabend, zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr einen Papiermüllcontainer an. Etwa zur selben Zeit geriet an der Hans-Vaut-Straße ein Papiermüllcontainer in Brand. Der Sachschaden beläuft sich an beiden Örtlichkeiten auf mehrere Hundert Euro.

An der Adalbert-Stifter-Straße steckten die Unbekannten in der Nacht zum Freitag (03.04.2026) gegen 04.30 Uhr Papiermüll auf einem Schulhof in Brand. Ob ein Schaden entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zündeten die Unbekannten erneut einen Müllcontainer in der Schrozberger Straße an und verursachten auch hier einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. In der Düsseldorfer Straße geriet gegen 22.20 Uhr ein am Straßenrand stehender Müllcontainer in Brand. Der Schaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.

An der Gundelsheimer Straße meldeten Anwohner am Samstag gegen 04.00 Uhr eine brennende Bauschuttmulde. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Ob und zwischen welchen Fällen es einen Zusammenhang gibt, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich im Fall der Düsseldorfer Straße unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden. In allen übrigen Fällen nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +49971189903700 Hinweise entgegen.

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