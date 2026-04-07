Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Hedelfingen / -Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind am Montag (06.04.2026) an der Ruiter Straße in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses und in eine Wohnung am Kochelseeweg eingebrochen. An der Ruiter Straße gelangten die Täter zwischen 09.00 und 11.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und hebelten dort die Eingangstüren zu zwei Wohnungen im Obergeschoss auf. Dort entwendeten sie Bekleidung sowie Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Am Kochelseeweg gelangte ein Unbekannter gegen 03.00 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug in eine Wohnung im dritten Obergeschoss. Hierbei weckte er die schlafende Bewohnerin, die ihn daraufhin überraschte. Der Täter flüchtete ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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