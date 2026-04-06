POL-S: Brand in einem Einfamilienhaus
Stuttgart-Vaihingen (ots)
Aus unbekannter Ursache ist am Montagnachmittag (06.04.2026) in der Garage eines Einfamilienhauses im Hessenlauweg ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten die Flammen gegen 16:40 Uhr und verständigten die Rettungskräfte. Zur Zeit des Brandausbruchs hielten sich in dem Gebäude drei Personen auf. Zwei Frauen im Alter von 51 und 89 Jahren konnten das Haus unverletzt verlassen. Ein 58-jähriger Mann erlitt bei Löschversuchen leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Gebäude derzeit unbewohnbar.
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