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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhaus abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Gartenhaus ist am Samstagabend (04.04.2026) in Stuttgart-Zuffenhausen in Brand geraten. Durch das Feuer, das gegen 21.10 Uhr auf einem Gartengrundstück an der Zazenhäuser Straße ausbrach, geriet das Gartenhaus in Vollbrand und wurde völlig zerstört. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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