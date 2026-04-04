Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Verletzter nach Unfall mit Streifenwagen

Stuttgart-Nord (ots)

Am frühen Samstagabend (04.04.2026) kollidierte ein Streifenwagen mit einem BMW auf einer Kreuzung. Ein 24-jähriger Beamter fuhr mit einem Mercedes-Benz Vito gegen 18.30 Uhr die Heilbronner Straße aus Richtung Bad Cannstatt kommend und wollte auf der Kreuzung am Pragsattel in Richtung Feuerbach abbiegen. Dazu fuhr er unter Nutzung der Sonder- und Wegerechte über eine für in Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich und stieß mit einem BMW eines 31-Jährigen zusammen, welcher die Heilbronner Straße aus Richtung Zuffenhausen befuhr und in Richtung Stresemannstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 31-Jährige leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden über 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

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