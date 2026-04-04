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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (03.04.2026) verletzte sich ein Rollerfahrer schwer. Ein 54-jähriger Fahrer eines Rollers der Marke Peugeot befuhr kurz nach 21.00 Uhr die Biklenstraße, missachtete beim Abbiegen in die Mäulenstraße mutmaßlich das Rechtsfahrgebot und stieß mit einem Pkw Peugeot eines 33-Jährigen zusammen, welcher gerade auf einen Parkplatz einparkte. Hierbei verletzte sich der 54-Jährige so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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