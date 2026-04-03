PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall mit Stadtbahn schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine Fußgängerin ist am Freitagnachmittag (03.04.2026) in der Heilbronner Straße bei einem Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn schwer verletzt worden. Die 48 Jahre alte Frau überquerte gegen 16.40 Uhr im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Borsigstraße offenbar den Gleisbereich an einer hierfür vorgesehenen Querungsstelle. Zeitgleich fuhr eine Stadtbahn der Linie U7, die Richtung Mönchsfeld unterwegs war, in die Haltestelle ein und bremste bereits ab. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache wurde die Fußgängerin von der Stadtbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Die Frau erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die 49 Jahre alte Stadtbahnfahrerin erlitt einen Schock, sie sowie die rund 25 Fahrgäste blieben offenbar unverletzt. Der Stadtbahnverkehr war für längere Zeit unterbrochen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Ein Sachverständiger wird zur Klärung hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.04.2026 – 09:30

    POL-S: Dreiste Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagnachmittag (02.04.2026) in einer Wohnung an der Mühlhaldenstraße Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die beiden Männer klingelten gegen 15.30 Uhr an der Wohnung einer Seniorin, gaben vor, die Heizung ablesen zu wollen und gelangten so ins Haus. Während einer der ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 09:28

    POL-S: Verkehrsteilnehmer mutmaßlich genötigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt/B14 (ots) - Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer steht im Verdacht am Freitag (03.04.2026) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B14 gefahren zu sein und hierbei andere Verkehrsteilnehmer genötigt zu haben. Gegen 00.30 Uhr standen ein weißer Mercedes C43 und ein grauer VW Golf bei Rotlicht an einer Ampel auf der Gaißburger Brücke und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren