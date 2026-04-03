Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall mit Stadtbahn schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine Fußgängerin ist am Freitagnachmittag (03.04.2026) in der Heilbronner Straße bei einem Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn schwer verletzt worden. Die 48 Jahre alte Frau überquerte gegen 16.40 Uhr im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Borsigstraße offenbar den Gleisbereich an einer hierfür vorgesehenen Querungsstelle. Zeitgleich fuhr eine Stadtbahn der Linie U7, die Richtung Mönchsfeld unterwegs war, in die Haltestelle ein und bremste bereits ab. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache wurde die Fußgängerin von der Stadtbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Die Frau erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die 49 Jahre alte Stadtbahnfahrerin erlitt einen Schock, sie sowie die rund 25 Fahrgäste blieben offenbar unverletzt. Der Stadtbahnverkehr war für längere Zeit unterbrochen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Ein Sachverständiger wird zur Klärung hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell