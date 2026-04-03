Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagnachmittag (02.04.2026) in einer Wohnung an der Mühlhaldenstraße Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die beiden Männer klingelten gegen 15.30 Uhr an der Wohnung einer Seniorin, gaben vor, die Heizung ablesen zu wollen und gelangten so ins Haus. Während einer der beiden Männer mit der Seniorin in ihre Wohnung ging, blieb der andere zunächst an der geöffneten Wohnungstür zurück, kam dann aber kurze Zeit darauf ebenfalls in die Wohnung und sah nach den Heizkörpern. Erst nach dem beide Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Dame fest, dass sowohl Bargeld als auch Schmuckschatullen mit Goldschmuck und Uhren aus ihrer Wohnung fehlten. Die beiden vermeintlichen Heizungsableser sollen zwischen 25 und 35 Jahren alt gewesen sein. Einer der beiden wird als zirka 178 Zentimeter groß und von schmächtiger Statur beschrieben, der andere soll zirka 166 Zentimeter groß gewesen sein. Beide trugen schwarze Jeanshosen und schwarze Oberteile. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

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