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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ladendiebstahl - Rabiaten Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (01.04.2026) einen 50 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Discounter an der Blumenstraße Waren gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der 50-Jährige betrat zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr den Discounter und soll zwei Steaks aus der Auslage genommen und in seinen Rucksack gesteckt haben. Anschließend soll er noch Kleidungsstücke an sich genommen haben. Danach soll er aus zwei Einkaufswägen einen Rucksack mit Geldbeutel und einen Stoffbeutel gestohlen haben, bevor er noch eine Akku Kettensäge mitgenommen haben soll. Anschließend soll er versucht haben, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beobachtete ihn und drängte ihn zurück ins Geschäft. Dann soll der 50-Jährige die Kettensäge zurückgelassen und versucht haben, das Geschäft mit den Waren erneut zu verlassen. Mitarbeiter des Marktes stellten sich ihm daraufhin in den Weg Ihnen gelang es, den sich wehrenden Tatverdächtigen festzuhalten und den alarmierten Beamten zu übergeben. Der 50-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (02.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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