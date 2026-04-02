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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (01.04.2026) zwei 21 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in eine Werkstatt an der Pascalstraße eingebrochen zu sein. Ein Zeuge beobachtete die beiden Männer, wie sie gegen 20.15 Uhr einen Zaun überstiegen und das Tor der Werkstatt aufbrachen. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tätern, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Besatzung des Hubschraubers entdeckte die beiden Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes, Beamte der Hundeführerstaffel nahmen sie kurz darauf vorläufig fest. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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