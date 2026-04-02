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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw-Brand im Hinterhof - Brandursache unklar

Stuttgart-West: (ots)

Am Donnerstagmittag (02.04.2026) ist im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Traubenstraße aus bislang unbekannter Ursache ein geparkter Pkw Opel in Brand geraten. Durch das Feuer, das gegen 11.45 Uhr ausbrach, wurden ein weiterer geparkter Pkw sowie ein Holzzaun stark beschädigt. Außerdem sind Rollläden und eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, eine weitere Ausbreitung konnte dadurch verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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