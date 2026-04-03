Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen am "Car-Friday" am Fernsehturm - Polizei zieht getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr

Stuttgart-Degerloch (ots)

Im Rahmen der landesweiten Kontrollwochen gegen illegales Tuning haben Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart am Karfreitag (03.04.2026) Schwerpunktkontrollen im Bereich des Fernsehturms durchgeführt. Zahlreiche Angehörige der Szene nutzten den traditionellen Saisonstart für einen Ausflug zum Fernsehturm in Degerloch.

Die spezialisierten Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei nahmen zwischen 12 Uhr und 19 Uhr insgesamt 96 Fahrzeuge und 112 Personen genauer unter die Lupe. Während sich der Großteil der Tuning-Fans an die gesetzlichen Vorgaben hielt, stellten die Einsatzkräfte dennoch eine nennenswerte Anzahl an Verstößen fest.

Die Bilanz des Kontrolltages:

Insgesamt wurden 53 Fahrzeuge beanstandet. Die festgestellten Mängel reichten von nicht eingetragenen Rad-Reifen-Kombinationen bis hin zu unerlaubten Veränderungen an der Abgasanlage und der unerlaubten Leistungssteigerung.

Bei acht Fahrzeugen waren die technischen Manipulationen so schwerwiegend, dass die Betriebserlaubnis mit sofortiger Wirkung erlosch. Aufgrund der erheblichen Sicherheitsmängel und zur Erstellung technischer Gutachten wurden sechs Fahrzeuge noch vor Ort sichergestellt und abgeschleppt.

"Unser Ziel ist nicht die Schikane von Autoliebhabern, sondern die konsequente Bekämpfung von Gefahren im Straßenverkehr", betonte der heutige Einsatzleiter und Tuning-Experte des Polizeipräsidiums Stuttgart, Dimitrios Bastounis. "Illegale Umbauten und übermäßiger Lärm haben auf Stuttgarts Straßen keinen Platz. Die Vorfälle der vergangenen Jahre zeigen deutlich, dass technischer Leichtsinn und Selbstinszenierung schwerwiegende, im Einzelfall auch tödliche Folgen haben können."

Die Polizei Stuttgart wird auch über die Osterfeiertage hinaus verstärkt Präsenz zeigen und gezielte Kontrollen an bekannten Treffpunkten durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner zu gewährleisten.

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