Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jährige auf Parkbank ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagabend (05.04.2026) eine 26 Jahre alte Frau in der Spitalstraße ausgeraubt. Die Frau saß gegen 22.30 Uhr auf einer Parkbank, als der Unbekannte auf sie zukam und anfing, an ihrer Jackentasche zu zerren. Dabei erbeutete er einen Fünfzigeuroschein sowie ein Feuerzeug. Zudem versuchte er ihr einen Ring vom Finger zu ziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Anschließend flüchtete der Täter in das angrenzende Wohngebiet in Richtung Bottwarstraße. Der Täter war zirka 20 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint und schwarze Haare. Er war etwa 160 Zentimeter groß und trug eine schwarze Jacke sowie eine Jeanshose. Auf seinem Kopf trug er eine schwarze Cap. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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