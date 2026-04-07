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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexuelle Belästigung auf Partyboot - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (02.04.2026) eine 28-jährige Frau auf einem Partyboot bei der Anlegestelle Wilhelma sexuell belästigt. Die 28-Jährige ging gegen 22.40 Uhr auf dem Boot auf die Toilette, als ihr der der Mann folgte und in die Kabine eindrang. Dort griff er ihr an die Brüste und in den Intimbereich und würgte sie. Als die 28-Jährige versuchte, den Täter von sich zu drücken, ließ er von ihr ab und flüchtete. Der Mann war etwa 170 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Statur. Er hatte schwarze Haare sowie einen Schnauzer und einen Kinnbart. Zudem trug er ein weißes Sweatshirt und dunkle Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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