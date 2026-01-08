PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Jugendliche in S-Bahn sexuell belästigt +++ Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Hofheim (ots)

1.Jugendliche in S-Bahn sexuell belästigt, Hofheim am Taunus, Mittwoch, 07.01.2026, 20:40 Uhr

(ms)Am Dienstagabend kam es in Hofheim am Taunus zu einer sexuellen Belästigung. Eine Jugendliche setzte sich gegen 20:40 Uhr in Hofheim in die S2 in Richtung Niedernhausen. Ein unbekannter Mann soll sich während der Fahrt neben das Mädchen gesetzt und diese mehrfach obszön angesprochen und dabei an seinem Glied manipuliert haben. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden. Er ist männlich, 30 bis 40 Jahre alt, 1,65m bis 1,70m groß, hatte eine kräftige Statur, roch unangenehm und sprach Deutsch mit Akzent. Zudem trug der Täter eine orange-braune Wollmütze, eine blaue Hose, welche hinten beschädigt war und zwei Jacken, wobei die Äußere dunkelolivgrün war. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

2.Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss, Bad Soden am Taunus, Max-Baginski-Straße, Mittwoch, 07.01.2026, 22:15 Uhr

(ms)Am Mittwoch gelang es der Polizei in Bad Soden einen unter dem Einfluss von Drogen stehenden Mann aus dem Verkehr zu ziehen.

Gegen 22:15 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Schwalbacher mit seinem Pkw die Max-Baginski-Straße in Bad Soden. Einem aufmerksamen Streifenwagen fiel das Fahrzeug auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Fahrer wird sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

