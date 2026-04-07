Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerpunktwoche Prävention

Stuttgart- Stadtgebiet (ots)

Präventionsbeamte des Polizeipräsidiums Stuttgart führen in der Zeit von Dienstag (07.04.2026) bis Freitag (10.04.2026) eine "Schwerpunkwoche Prävention" durch. Die Beamtinnen und Beamten werden mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten wie beispielsweise Messerkriminalität, Taschendiebstahl, Zivilcourage und Wohnungseinbruch im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein. Insbesondere das Thema Fahrraddiebstahl wird besonders im Fokus stehen. Ziel ist es, die Bevölkerung über mögliche Gefahren aufzuklären, zu sensibilisieren und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Beamtinnen und Beamten werden an folgenden Tagen mit Präventionsständen auf den Wochenmärkten vertreten sein: - Dienstag, 07.04.2026 von 09.00 - 13.00 Uhr: Marktplatz/Mitte - Mittwoch, 08.04.2026 von 10.00 - 14.00 Uhr: Marienplatz - Donnerstag, 09.04.2026 von 09.00 - 13.00 Uhr: Bad Cannstatt - Freitag, 10.04.2026 von 11.00 - 14.00 Uhr: Weilimdorf/Löwenmarkt Zudem werden verstärkt Pedelec- und Fußstreifen sowie auch ÖPNV-Streifen durchgeführt.

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