Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag (05.04.2026) eine 18 Jahre alte Frau in der Nähe der Bushaltestelle Universität sexuell belästigt. Die 18-Jährige war gegen 01.10 Uhr im Bereich der Bushaltestelle unterwegs, als sie der Mann von hinten packte und sich mit ihr auf eine Wiese warf. Er hielt ihr dabei den Mund zu und legte sich auf sie. Als Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden, ließ er von ihr ab und flüchtete. Der Mann hatte kurze, schwarze Haare und einen Bart. Er trug dunkle Kleidung und hatte einen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell