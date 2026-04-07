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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Wohnung in Brand gesetzt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (07.04.2026) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der am Montagabend (06.04.2026) in seiner Wohnung an der Reichenhaller Straße ein Feuer gelegt haben und geflüchtet sein soll. Bewohner entdeckten den Brand im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gegen 18.50 Uhr und setzten den Notruf ab. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der psychisch auffällige Tatverdächtige eine Matratze angezündet und seine Wohnung anschließend verlassen haben. Alle Bewohner der übrigen Wohnungen konnten das Gebäude unverletzt verlassen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Polizeibeamte nahmen den 29 Jahre alten Tatverdächtigen am darauffolgenden Morgen gegen 05.30 Uhr fest, als dieser sich auf einem Polizeirevier nach seiner Wohnung erkundigte. Der Mann mit kosovarischer Staatsangehörigkeit soll im Laufe des Mittwochs (08.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt werden.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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