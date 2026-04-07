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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (05.04.2026) einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der sich zuvor an einer Auseinandersetzung im Bereich des Rotebühlplatzes beteiligt und gegen seine Festnahme Widerstand geleistet haben soll. Der 20-jährige Tatverdächtige geriet gegen 02.10 Uhr mit zwei gleichaltrigen Männern in einem Club in Streit, der sich nach draußen verlagerte. Dort mischten sich weitere bislang unbekannte Täter ein, mutmaßlich um den 20-Jährigen zu unterstützen. Die Tätergruppe flüchtete bei Eintreffen der Polizei. Polizeibeamte nahmen umgehend die Verfolgung auf und nahmen den 20 Jahre alten Tatverdächtigen kurze Zeit später fest. Während der Verfolgung stieß er mit einer Polizistin zusammen, die stürzte und sich leicht verletzte. Durch die anschließenden Widerstandshandlungen verletzte sich ein 25-jähriger Beamter so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ermittlungen zu den Komplizen des 20-Jährigen dauern an. Einer der weiteren Tatverdächtigen war etwa 190 Zentimeter groß und hatte braune Haare sowie einen Schnurrbart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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