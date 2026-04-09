Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gestohlenes Fahrrad und Rauschgift entdeckt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (07.04.2026) zwei 19 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an einem Pedelec-Diebstahl beteiligt gewesen zu sein und mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der 30-jährige Besitzer des Pedelecs stellte gegen 18.40 Uhr fest, dass sein Zweirad aus der Zazenhäuser Straße gestohlen wurde. Er ortete es in einer Gartenanlage an der Taläckerstraße und alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten das Fahrrad vor einer Gartenhütte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Hütte fanden die Beamten unter anderem noch rund 200 Gramm Marihuana, mehrere Messer, eine Schreckschusspistole sowie eine schusssichere Weste. Während der Durchsuchung kamen die beiden 19-jährigen Tatverdächtigen zur Hütte und wurden festgenommen. Die beiden jungen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell