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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart- Münster (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (07.04.2026) einen 23 Jahre alten Nissanfahrer in der Nagoldstraße angehalten, nachdem dieser mit seinem Auto vor der Kontrolle geflüchtet ist. Die Beamten bemerkten gegen 22.00 Uhr, wie der 23-Jährige in der Löwentorstraße bereits mit überhöhter Geschwindigkeit entlangfuhr. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, gab er Gas und flüchtete über die Löwentorstraße Richtung Stuttgart-Münster. Dort stoppten ihn die Beamten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers sowie dessen Fahrzeug und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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