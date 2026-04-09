Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest - 57-Jähriger in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (09.04.2026) einen 57 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht zum 25.03.2026 in ein Fastfood Restaurant an der König-Karl-Straße und in ein Lokal am Königsplatz eingebrochen zu sein. Am Königsplatz soll dabei ein 32-jähriger mutmaßlicher Komplize beteiligt gewesen sein. An der König-Karl-Straße gelangte der 57-Jährige auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Gebäudes und soll dort versucht haben, eine Stahltür zum Restaurant aufzuhebeln. Nachdem ihm dies nicht gelang, flüchtete er zunächst unerkannt. Am Königsplatz sollen die beiden Tatverdächtigen gegen 06.40 Uhr ein Fenster aufgehebelt und aus dem Gastraum alkoholische Getränke gestohlen haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Die Polizisten durchsuchten am Mittwochmorgen die Wohnungen der beiden Männer und fanden umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Beide Männer wurden bei den Durchsuchungen nicht angetroffen. Der 57-Jährige erschien nach der Durchsuchung auf dem Polizeirevier, dort nahmen ihn die Beamten dann fest. Ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Einbrüche in Frage kommen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der 57-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

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