Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Prüfpersonal bei Fahrkartenkontrolle geschlagen

Stuttgart- Ost (ots)

Mitarbeiter des Prüfpersonals sind am Mittwoch (08.04.2026) von einem 28 Jahre alten Mann geschlagen und beleidigt worden. Der 28-Jährige befand sich gegen 15.40 Uhr in der Stadtbahn der Linie U9 in Richtung Hedelfingen. Als das Prüfpersonal die Fahrscheine kontrollierte, hatte der Mann keinen und versuchte die Stadtbahn zu verlassen. Die Kontrolleure stellten sich ihm in den Weg, woraufhin der Mann die beiden geschlagen und beleidigt haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

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