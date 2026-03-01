PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall unter Drogen - Radfahrer verletzt

Sülzfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer kam es am Samstag, den 28.02.2026 gegen 12:45 Uhr in Sülzfeld. Hierbei missachtete der 38-jährige Radfahrer, welcher von einer Nebenstraße auf die vorfahrtsberechtigte Dorfstraße einbiegen wollte, ein Stoppschild und stieß mit dem PKW BMW eines 46-Jährigen zusammen. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde die Fahrtüchtigkeit beider Fahrer getestet. Hierbei stellte sich heraus, dass der Radfahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Verkehr teilgenommen hatte. Es wurde deshalb eine Blutentnahme beim Verletzten durchgeführt und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

