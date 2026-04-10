POL-S: Mountainbiker gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart- Ost (ots) - Mitarbeiter des Prüfpersonals sind am Mittwoch (08.04.2026) von einem 28 Jahre alten Mann geschlagen und beleidigt worden. Der 28-Jährige befand sich gegen 15.40 Uhr in der Stadtbahn der Linie U9 in Richtung Hedelfingen. Als das Prüfpersonal die Fahrscheine kontrollierte, hatte der Mann keinen und versuchte die Stadtbahn zu verlassen. Die Kontrolleure stellten sich ihm in den Weg, woraufhin der ...

mehr