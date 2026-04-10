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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mountainbiker gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 18-jähriger Mountainbiker hat sich am Donnerstagabend (09.04.2026) im Silberwald schwer verletzt. Der 18-Jährige war gegen 20.15 Uhr auf einem unerlaubt angelegten Trail unterwegs und stürzte bei einem Sprung von seinem Rad. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihr zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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