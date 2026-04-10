POL-S: Mountainbiker gestürzt und schwer verletzt
Stuttgart-Süd (ots)
Ein 18-jähriger Mountainbiker hat sich am Donnerstagabend (09.04.2026) im Silberwald schwer verletzt. Der 18-Jährige war gegen 20.15 Uhr auf einem unerlaubt angelegten Trail unterwegs und stürzte bei einem Sprung von seinem Rad. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihr zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.
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