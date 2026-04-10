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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit präparierten Einkaufskorb gestohlen - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag (09.04.2026) in einem Lebensmittelgeschäft an der Stammheimer Straße einen 46 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der Waren im Wert von rund 41 Euro gestohlen haben soll. Er soll das Geschäft gegen 13.15 Uhr betreten und Waren aus der Auslage in einen präparierten Einkaufskorb gelegt haben. An der Kasse soll er nur einen Teil der Waren bezahlt haben. Als der Ladendetektiv ihn daraufhin ansprach, soll es zu einem Gerangel mit dem 46-Jährigen gekommen sein, bis er alarmierten Beamten übergeben wurde. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 46-Jährigen wieder auf freien Fuß.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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