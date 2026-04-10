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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gebäudebrand

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in einem Mehrfamilienhaus an der Engelbergstraße am Freitagmittag (10.04.2026) ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten die Flammen im vierten Obergeschoss gegen 11.50 Uhr und setzten den Notruf ab. Ein 73 Jahre alter Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Brandwohnung aufhielt, erlitt leichte Verletzungen und wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gebracht. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 250.000 Euro.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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