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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall mit sechs Beteiligten

Stuttgart-Wangen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag (10.04.2026) auf der Bundesstraße 10 ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Eine 58 Jahre alte Frau war mit ihrem Opel gegen 15.50 Uhr in Richtung Esslingen unterwegs, als auf Höhe Am Westkai 19 ein unbekanntes Fahrzeug vor ihr stark abbremste. Um einen Zusammenstoß zu verhindern machte die 58-Jährige eine Gefahrenbremsung. Der hinter ihr fahrende 27-jährige Seat-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und stieß gegen das Heck des Opels. Daraufhin fuhren in gleicher Weise ein 40-jähriger BMW-Fahrer, ein 40-jähriger Audi-Fahrer, ein 62-jähriger Nissan-Fahrer sowie ein 37-jähriger Mitsubishi-Fahrer jeweils aufeinander auf. Der BMW, der Audi und der Mitsubishi mussten abgeschleppt werden.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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