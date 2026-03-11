PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieseldiebe

Meinerzhagen (ots)

Diesel-Diebe haben am Montagabend oder in der folgenden Nacht an der Raststätte Drögenpütt an der Autobahn Dieseltreibstoff aus dem Tank eines Lkw abgepumpt. Der Fahrer hatte sein Gespann am Montag gegen 16 Uhr dort abgestellt. Als er gegen 4.15 Uhr zurückkehrte, fehlten rund 500 Liter Diesel. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

