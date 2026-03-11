Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Dieseldiebe
Meinerzhagen (ots)
Diesel-Diebe haben am Montagabend oder in der folgenden Nacht an der Raststätte Drögenpütt an der Autobahn Dieseltreibstoff aus dem Tank eines Lkw abgepumpt. Der Fahrer hatte sein Gespann am Montag gegen 16 Uhr dort abgestellt. Als er gegen 4.15 Uhr zurückkehrte, fehlten rund 500 Liter Diesel. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. (cris)
