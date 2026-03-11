POL-MK: Dieseldiebe

Lüdenscheid (ots) - Drei Jugendliche haben am Dienstag einem 71-jährigen Mann nach dem Aussteigen aus dem Bus den Rucksack gestohlen. Der Mann stieg gegen 13 Uhr am Kerkhagener Weg aus dem Linienbus aus. Noch an der Bushaltestelle blieb er kurz stehen, um seine Kleidung zu richten, und stellte seinen Rucksack neben sich. In diesem Moment stiegen hinter ihm drei Jugendliche aus dem Bus, ergriffen den Rucksack und ...

