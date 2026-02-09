Polizei Wuppertal

POL-W: 260209 W- Rücknahme der Vermisstenfahndung - Sascha K.

Wuppertal (ots)

Heute, Montag, den 09.02.2026, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung nach einem 44-jährigen Wuppertaler (siehe Pressemeldung vom 09.02.2026, 15:06 Uhr: "POL-W: W Suche nach vermisstem Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche"; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6213482).

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die Medien, das zuvor veröffentlichte Bild des Mannes zu löschen und nicht weiter zu verwenden. iw

