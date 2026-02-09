PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: 260209 W- Rücknahme der Vermisstenfahndung - Sascha K.

Wuppertal (ots)

Heute, Montag, den 09.02.2026, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung nach einem 44-jährigen Wuppertaler (siehe Pressemeldung vom 09.02.2026, 15:06 Uhr: "POL-W: W Suche nach vermisstem Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche"; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6213482).

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die Medien, das zuvor veröffentlichte Bild des Mannes zu löschen und nicht weiter zu verwenden. iw

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Polizeileitstelle Wuppertal
Telefon: 0202/284-8470
E-Mail: FLD.Lst.DGL.Wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

  • 09.02.2026 – 15:06

    POL-W: W Suche nach vermisstem Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche

    Wuppertal (ots) - Seit heute Mittag (09.02.2025, 12:20 Uhr) sucht die Polizei nach einem 44-jährigen Mann in Elberfeld. Sascha K. hat sich aus seinem häuslichen Umfeld entfernt. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Herr K. hat eine schlanke Figur, ist circa 1,78 Meter groß und trägt eine Brille. Er ist vermutlich mit einer grau-schwarzen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:40

    POL-W: SG Unbekannter bedroht Taxifahrer mit Schusswaffe und raubt ihn aus - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am Samstagmorgen (07.02.2026) überfiel ein Unbekannter einen Taxifahrer auf der Oberhaaner Straße in Solingen. Ein Fahrgast ließ sich zunächst von Erkrath zur späteren Tatörtlichkeit in Solingen fahren. Dort angekommen (gegen 05:15 Uhr), bedrohte der Mann den Taxifahrer (55) mit einer Schusswaffe und forderte von ihm die Herausgabe von Bargeld ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:26

    POL-W: W Raub auf Spielhalle in Barmen

    Wuppertal (ots) - In der Nacht des 08.02.2026, gegen 00:25 Uhr, beraubten mehrere bislang Unbekannte eine Spielhalle in Barmen. Drei Männer drohten dem 70-jährigen Mitarbeiter einer Spielhalle an der Schützenstraße mit einem Messer und verlangten Geld. Mit dem erbeuteten Bargeld, Schmuckgegenständen und Zigarettenpackungen flüchteten sie aus dem Gebäude. Dort stiegen sie in einen Kleinwagen, in dem eine vierte ...

    mehr
