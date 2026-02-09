PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Suche nach vermisstem Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche

  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Seit heute Mittag (09.02.2025, 12:20 Uhr) sucht die Polizei nach 
einem 44-jährigen Mann in Elberfeld.

Sascha K. hat sich aus seinem häuslichen Umfeld entfernt. Eine 
Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Herr K. hat eine schlanke Figur, ist circa 1,78 Meter groß und trägt 
eine Brille. Er ist vermutlich mit einer grau-schwarzen Tarnhose, 
einer dunklen Jacke und einer grauen oder schwarzen Wollmütze 
bekleidet und führt einen Armeerucksack mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202 284 0 oder in dringenden Fällen der Notrufnummer 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

