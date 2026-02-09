Polizei Wuppertal

POL-W: W Suche nach vermisstem Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche

Wuppertal (ots)

Seit heute Mittag (09.02.2025, 12:20 Uhr) sucht die Polizei nach einem 44-jährigen Mann in Elberfeld. Sascha K. hat sich aus seinem häuslichen Umfeld entfernt. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Herr K. hat eine schlanke Figur, ist circa 1,78 Meter groß und trägt eine Brille. Er ist vermutlich mit einer grau-schwarzen Tarnhose, einer dunklen Jacke und einer grauen oder schwarzen Wollmütze bekleidet und führt einen Armeerucksack mit sich. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 oder in dringenden Fällen der Notrufnummer 110 zu melden.

