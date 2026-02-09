Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Spielhalle in Barmen

Wuppertal (ots)

In der Nacht des 08.02.2026, gegen 00:25 Uhr, beraubten mehrere bislang Unbekannte eine Spielhalle in Barmen. Drei Männer drohten dem 70-jährigen Mitarbeiter einer Spielhalle an der Schützenstraße mit einem Messer und verlangten Geld. Mit dem erbeuteten Bargeld, Schmuckgegenständen und Zigarettenpackungen flüchteten sie aus dem Gebäude. Dort stiegen sie in einen Kleinwagen, in dem eine vierte Person offensichtlich wartete und flüchteten in Richtung Klingelholl. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen älteren VW Polo handeln. Ob der Raub im Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Delikten in der jüngeren Vergangenheit steht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

