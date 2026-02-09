PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Spielhalle in Barmen

Wuppertal (ots)

In der Nacht des 08.02.2026, gegen 00:25 Uhr, beraubten mehrere 
bislang Unbekannte eine Spielhalle in Barmen.

Drei Männer drohten dem 70-jährigen Mitarbeiter einer Spielhalle an 
der Schützenstraße mit einem Messer und verlangten Geld. Mit dem 
erbeuteten Bargeld, Schmuckgegenständen und Zigarettenpackungen 
flüchteten sie aus dem Gebäude. Dort stiegen sie in einen Kleinwagen,
in dem eine vierte Person offensichtlich wartete und flüchteten in 
Richtung Klingelholl.

Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen älteren VW Polo 
handeln.

Ob der Raub im Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Delikten in der 
jüngeren Vergangenheit steht, ist Gegenstand der Ermittlungen der 
Kriminalpolizei.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

