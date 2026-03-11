Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlich falsche Handwerker kassieren bei Seniorin ab

Herscheid (ots)

Drei Männer haben am Montag in Herscheid bei einer 77-jährigen Frau abkassiert. Gegen 15.10 Uhr fuhr ein weißer Ford Transit mit bunter Aufschrift "Heizung, Sanitär ..." an der Adresse der Frau vor. Die Ladefläche war voll mit Dachrinnen, Fallrohren und anderen Baumaterialien. Drei Männer stiegen aus und boten der Frau Handwerkertätigkeiten an. Sie fertigten Fotos an, um angeblich ein Angebot zu machen, und verlangten eine "Anzahlung". Die Frau handelte die Summe auf die Hälfte herunter und überreichte das Geld. Während sie Zettel und Stift holte, verschwanden die drei Männer. Die Seniorin rief die Polizei. Die Männer wirkten kräftig, trugen schwarze Kleidung und zwei von ihnen auffällig neongelbe Hosenträger. Es besteht nun der Verdacht eines Betrugs. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug an die Wache in Plettenberg, Telefon 02391/9199-0. (cris)

