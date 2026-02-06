POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstag (05.02.2026), gegen 6:15 Uhr, war ein 55-jähriger Autofahrer auf der Wredestraße in Richtung Heinigstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Heinigstraße bog der 55-Jährige nach rechts in diese ein und stieß hierbei mit einem 51-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der den Radweg Heinigstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Wredestraße befuhr. Der 51-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
