Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (05.02.2026), gegen 6:15 Uhr, war ein 55-jähriger Autofahrer auf der Wredestraße in Richtung Heinigstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Heinigstraße bog der 55-Jährige nach rechts in diese ein und stieß hierbei mit einem 51-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der den Radweg Heinigstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Wredestraße befuhr. Der 51-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

