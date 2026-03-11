PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Iserlohn/ Altena (ots)

1. Messstelle	Menden, Schwitter Berg /B7,
Zeit			10.03.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	1363,
Verwarngeldbereich 	24,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	111 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Krad,
Zulassungsbehörde	GT.
2. Messstelle	Iserlohn-Letmathe, Brinkhoffstraße,
Zeit			10.03.2026, 12:15 bis 15:10 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	500,
Verwarngeldbereich 	63,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	5,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	58 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Krad,
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Altena, Lüdenscheider Straße,
Zeit				10.03.2026, 16:15 bis 18:05 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		555,
Verwarngeldbereich 		16,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		71 statt 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

