Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden/ Iserlohn/ Altena (ots)
1. Messstelle Menden, Schwitter Berg /B7, Zeit 10.03.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1363, Verwarngeldbereich 24, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 111 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Krad, Zulassungsbehörde GT.
2. Messstelle Iserlohn-Letmathe, Brinkhoffstraße, Zeit 10.03.2026, 12:15 bis 15:10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 500, Verwarngeldbereich 63, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 58 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Krad, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Altena, Lüdenscheider Straße, Zeit 10.03.2026, 16:15 bis 18:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 555, Verwarngeldbereich 16, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 71 statt 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell