Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht nach mattweißem VW Golf

Plettenberg (ots)

Am vergangenen Donnerstag (5. März) um 20.55 Uhr ereignete sich an der Einmündung Ebbetalstraße/ An der Endert eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Die Beteiligten befuhren hintereinander die Ebbetalstraße in Fahrtrichtung Herscheid. In Höhe der Einmündung An der Endert bremste ein Pkw stark ab, um nach rechts in die Straße An der Endert abzubiegen. Der dahinterfahrende Rollerfahrer bremste ebenfalls stark ab, dabei blockierte die Vorderachse, so dass der Fahrzeugführer über den Lenker auf die Fahrbahn stürzte. Es kam nicht zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen. Der 16-jährige Rollerfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Am Roller entstand leichter Sachschaden in einer Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei sucht nun nach einen matt-weißen VW Golf 7. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02391-91990 bei der Polizei Plettenberg zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

