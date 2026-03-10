Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flüchtige E-Scooter-Fahrer

Iserlohn (ots)

Bereits am 23.02.2026 kam es nachmittags, gegen 15:30 Uhr, Am Erbenberg in Iserlohn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 87-jährige Iserlohnerin verletzt wurde.

Die Dame befand sich auf dem Gehweg der Straße Am Erbenberg in Gehrichtung Schapker Weg. Ca. auf Höhe der Hausnummer 25 kam ihr ein E-Scooter, besetzt mit zwei jungen Männern, auf dem Gehweg entgegen. Der E-Scooter war zügig unterwegs und die Dame musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beim Ausweichen wurde sie im Gesicht verletzt, als sie mit dem Kopf gegen eine Laterne stieß.

Der E-Scooterfahrer und sein Beifahrer entfernten sich unerkannt. Sie werden als ca. 20 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben. Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Iserlohn zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell