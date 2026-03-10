Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vermisster wurde angetroffen
Hemer (ots)
Nachtrag zur PM vom Montag, 6.59 Uhr - Suche nach vermisstem 43-Jährigen
Der 43-jährige Vermisste konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten soeben am Stadtbahnhof angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird aufgehoben. Die Polizei dankt für alle Hinweise! (Cris)
