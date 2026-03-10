PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisster wurde angetroffen

Hemer (ots)

Nachtrag zur PM vom Montag, 6.59 Uhr - Suche nach vermisstem 43-Jährigen

Der 43-jährige Vermisste konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten soeben am Stadtbahnhof angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird aufgehoben. Die Polizei dankt für alle Hinweise! (Cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

