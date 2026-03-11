Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche stehlen Rucksack - E-Sooter gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Drei Jugendliche haben am Dienstag einem 71-jährigen Mann nach dem Aussteigen aus dem Bus den Rucksack gestohlen. Der Mann stieg gegen 13 Uhr am Kerkhagener Weg aus dem Linienbus aus. Noch an der Bushaltestelle blieb er kurz stehen, um seine Kleidung zu richten, und stellte seinen Rucksack neben sich. In diesem Moment stiegen hinter ihm drei Jugendliche aus dem Bus, ergriffen den Rucksack und flüchteten in Richtung der Firma Gebrüder Schmidt. Der Mann verfolgte sie. Nach kurzer Zeit seien ihm zwei der Jugendlichen ohne den Rucksack entgegengekommen. An der genannten Firma, 150 Meter vom Tatort entfernt, fand er den Rucksack wieder. Es fehlte die Geldbörse mitsamt Bargeld, Papieren, Fahrzeugschein, Schlüssel und Bankkarte. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Jugendlichen wurden auf 15 bis 19 Jahre geschätzt. Sie trugen dunkle Kleidung und Kappen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Am Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr wurde an der Wilhelmstraße ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte es im Bereich eines Treppenhaus-Zugangs zum Sterncenter abgestellt. (cris)

