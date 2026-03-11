PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche stehlen Rucksack - E-Sooter gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Drei Jugendliche haben am Dienstag einem 71-jährigen Mann nach dem Aussteigen aus dem Bus den Rucksack gestohlen. Der Mann stieg gegen 13 Uhr am Kerkhagener Weg aus dem Linienbus aus. Noch an der Bushaltestelle blieb er kurz stehen, um seine Kleidung zu richten, und stellte seinen Rucksack neben sich. In diesem Moment stiegen hinter ihm drei Jugendliche aus dem Bus, ergriffen den Rucksack und flüchteten in Richtung der Firma Gebrüder Schmidt. Der Mann verfolgte sie. Nach kurzer Zeit seien ihm zwei der Jugendlichen ohne den Rucksack entgegengekommen. An der genannten Firma, 150 Meter vom Tatort entfernt, fand er den Rucksack wieder. Es fehlte die Geldbörse mitsamt Bargeld, Papieren, Fahrzeugschein, Schlüssel und Bankkarte. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Jugendlichen wurden auf 15 bis 19 Jahre geschätzt. Sie trugen dunkle Kleidung und Kappen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Am Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr wurde an der Wilhelmstraße ein E-Scooter gestohlen. Der Eigentümer hatte es im Bereich eines Treppenhaus-Zugangs zum Sterncenter abgestellt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 11.03.2026 – 06:29

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Menden/ Iserlohn/ Altena (ots) - 1. Messstelle Menden, Schwitter Berg /B7, Zeit 10.03.2026, 7:45 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1363, Verwarngeldbereich 24, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 111 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Krad, Zulassungsbehörde GT. 2. Messstelle Iserlohn-Letmathe, Brinkhoffstraße, Zeit 10.03.2026, ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 18:42

    POL-MK: Vermisster wurde angetroffen

    Hemer (ots) - Nachtrag zur PM vom Montag, 6.59 Uhr - Suche nach vermisstem 43-Jährigen Der 43-jährige Vermisste konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten soeben am Stadtbahnhof angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird aufgehoben. Die Polizei dankt für alle Hinweise! (Cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

    mehr
