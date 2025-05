Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Straßenschilder beschmiert - Auto aufgebrochen - Person nach Schlag gegen den Kopf verletzt - Einbruch in Partyraum - Einbruch auf Firmengelände

Fulda (ots)

Straßenschilder beschmiert

Fulda. Am Sonntagabend (11.05.) stellte ein Anwohner der Graf-Spee-Straße in Fulda fest, dass die Straßenschilder durch Unbekannte mit blauer Farbe besprüht und die Straßennamen teilweise geändert worden waren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise, auch zu weiteren ähnlichen Feststellungen, bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto aufgebrochen

Hünfeld. Am Dienstag (13.5.), in der Zeit von 15.30 bis 16 Uhr, schlugen Unbekannte in der Friedenstraße die hintere Scheibe der Beifahrerseite eines geparkten weißen Audi A1 ein und entwendeten eine dunkelblaue Ledertasche von der Rücksitzbank. Es entstand ein Schaden von rund 700 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/95680 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Person nach Schlag gegen den Kopf verletzt

Fulda. Am Montagmorgen (12.05), gegen 5.30 Uhr, wurde ein 42-jähriger Mann aus Bebra auf dem Gehweg im Zieherser Weg von Unbekannten mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen, woraufhin er das Bewusstsein verlor. Der 42-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt und nach anschließender Behandlung in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor, jedoch konnte der Verletzte unmittelbar vor dem Angriff zwei Personengruppen feststellen, die möglicherweise Hinweise zum Tatablauf geben können. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Partyraum

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (13.05.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Partyraum in einer neben einem Wohnhaus gelegenen Scheune in der Dietershaner Straße in Dietershan und entwendeten von dort einen Laptop und einen Fernseher. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.550 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch auf Firmengelände

Fulda. Im Zeitraum vom 01. bis zum 12. Mai demontierten unbekannte Täter ein Zaunelement eines Recyclingunternehmens in der Böcklerstraße in Besges und verschafften sich so Zutritt zum Firmengelände. Dort brachen sie mehrere Baucontainer auf und entwendeten mehrere Gitterboxen und Altmetall. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Am 9. Mai 2025 berichteten wir bereits über einen ähnlichen Fall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6030529 Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

ML

