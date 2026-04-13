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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior nach Geldabheben ausgeraubt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagmittag (10.04.2026) einen 82 Jahre alten Mann vor einer Bank im Asemwald ausgeraubt. Der 82-Jährige hob zuvor gegen 13.00 Uhr Bargeld an einem Bankautomaten ab. Als er die Filiale verließ, sprach ihn der Täter an und riss ihm die Umhängetasche vom Hals. Der Senior fiel zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Mann flüchtete mit der Tasche in Richtung der Bushaltestelle. Beamte fanden die Tasche mitsamt Geldbeutel im Rahmen der Fahndung. Aus dem Geldbeutel wurden mehrere Hundert Euro entnommen. Der Täter war zirka 180 Zentimeter groß und 40 bis 45 Jahre alt. Er hatte graues oder blondes, lockiges, mittellanges Haar. Er trug eine gelb-grüne Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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