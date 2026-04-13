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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Über Sperrfläche gefahren und Unfall verursacht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagabend (12.04.2026) in der Steiermärker Straße hat sich ein 93 Jahre alter Mann leichte Verletzungen zugezogen. Ein 36 Jahre alter Toyota-Fahrer war gegen 17.40 Uhr oberhalb des Feuerbacher Tunnels in Richtung Leobener Straße unterwegs. Kurz nach Tunnelausgang zog er ersten Erkenntnissen zufolge über die dortige Sperrfläche nach links und stieß gegen den Mercedes eines 93-Jährigen. Durch den Zusammenstoß und den Versuch des Ausweichens prallte der 93-jährige Mercedes-Fahrer anschließend gegen einen Rammschutzbügel der dortigen Verkehrsinsel und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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