POL-S: Brand in Maisonette-Wohnung
Stuttgart-Zuffenhausen (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend (12.04.2026) in einem Mehrfamilienhaus an der Elsässer Straße ein Feuer ausgebrochen. Ein Anwohner meldete gegen 20.50 Uhr den Brand in einer Maisonette-Wohnung im vierten und fünften Obergeschoss. Alle Bewohner des Gebäudes verließen ihre Wohnungen unverletzt. Bei den Löscharbeiten zog sich ein 26 Jahre alter Feuerwehrmann leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell