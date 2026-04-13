POL-S: Brand in Maisonette-Wohnung

Stuttgart-West: (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (12.04.2026) einen 60 Jahre alten Taxifahrer geschlagen. Der 60-Jährige fuhr den Täter gegen 01.00 Uhr vom Wilhelmsplatz zur Gutenbergstraße. Nach der Ankunft wollte der Mann die Fahrt per Kartenzahlung begleichen. Als dies jedoch nicht funktionierte, versuchte er aus dem Taxi zu fliehen. Der Taxifahrer hielt ihn auf, obwohl der Mann erheblichen ...

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