Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Seriendieb festgenommen -39-Jähriger in Haft

Stuttgart-Wangen (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Montagmorgen (13.04.2026) einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, eine Vielzahl von Diebstählen an Fahrzeugen begangen zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 10.04.2026 unter https://t1p.de/44m47). Nachdem ein Zeuge aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung den Hinweis auf den Tatverdächtigen gab, kontrollierte eine Polizeistreife den 39-Jährigen gegen 03.05 Uhr in der Nähterstraße und nahm ihn fest. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten Gegenstände, die der Tatverdächtige bei seinen Taten eingesetzt haben könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der 39-Jährige mit moldawischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Montags einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

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